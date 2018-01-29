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Нетаниягу атаковал `бессовестную прессу` 29.01 08:01   MIGnews.com

Нетаниягу атаковал "бессовестную прессу"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на страницах facebook на последний скандал с публикацией записи телефонного разговора его жены, Сары, с советником по отношениям с прессой.

Нетаниягу пишет: “За последние девять лет с вами случалось такое, что вы повышали тон - один раз, два раза, много раз? Или журналисты ничего подобного никогда не делают? Я уверен, что повышали. Я уверен в чем-то еще: если бы вы принесли редактору запись какого-то другого человека, вам бы сказали - забудь, это частная жизнь. Но когда речь заходит о моей семье, о моей жене, о моих детях, все позволено. Медиа вцепилась в эти записи, и те, кто записал представлены в виде великих героев. Но они - не герои. Они сделали худшее из возможного. Они уничтожили доверие к ним. И они растоптали основное право каждого из нас - право на частную жизнь И поэтому я хочу сказать всем кто записывал, и всем, кто распространял: Позор вам. Нет никакой ценности в этих записях. Это лишь продолжение кампании очернения и клеветы. И я говорю вам еще раз: хотите меня поменять - вам придется иметь со мной дело на избирательных участках. Оставьте в покое мою семью”.



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