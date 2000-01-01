Израильские летчики: F-15 - лучше F-35

Израильская газета Гаарец сообщает, что в ближайшие месяцы командование ВВС должно принять решение о приобретении третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.
Покупка должна быть одобрена Генеральным штабом и межминистерским комитетом военных закупок, но как равило, решающую роль в решении играют рекомендации ВВС.
В прошлом году было подписано соглашение о покупке Израилем двух эскадрилий F-35, со сроком поставки до 2024 года. На настоящий момент ВВС получили девять таких истребителей. ВВС сообщают, что самолеты находятся на стадии “начальных оперативных возможностей”.
В то же время, по сведениям газеты, командующий ВВС генерал Амикам Норкин склонен предпочесть модернизированный вариант истребителя F-15, который, несмотря на то, что является менее современным, располагает “другими преимуществами”. Главным недостатком F-35 является сравнительно небольшая бомбовая нагрузка. F-15 также располагает большей дальностью полета и способностью нести более тяжелые бомбы. F-15 также гораздо более прост и дешев в обслуживании.
Основной спор в ВВС сейчас идет не о том, нужно ли покупать третью эскадрилью F-35, а о том, когда это сделать. Окончательное решение должно быть принято в мае.