29.01 09:18 MIGnews.com

Израильские летчики: F-15 - лучше F-35

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская газета Гаарец сообщает, что в ближайшие месяцы командование ВВС должно принять решение о приобретении третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.Покупка должна быть одобрена Генеральным штабом и межминистерским комитетом военных закупок, но как равило, решающую роль в решении играют рекомендации ВВС.В прошлом году было подписано соглашение о покупке Израилем двух эскадрилий F-35, со сроком поставки до 2024 года. На настоящий момент ВВС получили девять таких истребителей. ВВС сообщают, что самолеты находятся на стадии “начальных оперативных возможностей”.В то же время, по сведениям газеты, командующий ВВС генерал Амикам Норкин склонен предпочесть модернизированный вариант истребителя F-15, который, несмотря на то, что является менее современным, располагает “другими преимуществами”. Главным недостатком F-35 является сравнительно небольшая бомбовая нагрузка. F-15 также располагает большей дальностью полета и способностью нести более тяжелые бомбы. F-15 также гораздо более прост и дешев в обслуживании.Основной спор в ВВС сейчас идет не о том, нужно ли покупать третью эскадрилью F-35, а о том, когда это сделать. Окончательное решение должно быть принято в мае.