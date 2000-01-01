Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильские летчики: F-15 - лучше F-35 29.01 09:18   MIGnews.com

Израильские летчики: F-15 - лучше F-35

Израильская газета Гаарец сообщает, что в ближайшие месяцы командование ВВС должно принять решение о приобретении третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

Покупка должна быть одобрена Генеральным штабом и межминистерским комитетом военных закупок, но как равило, решающую роль в решении играют рекомендации ВВС.

В прошлом году было подписано соглашение о покупке Израилем двух эскадрилий F-35, со сроком поставки до 2024 года. На настоящий момент ВВС получили девять таких истребителей. ВВС сообщают, что самолеты находятся на стадии “начальных оперативных возможностей”.

В то же время, по сведениям газеты, командующий ВВС генерал Амикам Норкин склонен предпочесть модернизированный вариант истребителя F-15, который, несмотря на то, что является менее современным, располагает “другими преимуществами”. Главным недостатком F-35 является сравнительно небольшая бомбовая нагрузка. F-15 также располагает большей дальностью полета и способностью нести более тяжелые бомбы. F-15 также гораздо более прост и дешев в обслуживании.

Основной спор в ВВС сейчас идет не о том, нужно ли покупать третью эскадрилью F-35, а о том, когда это сделать. Окончательное решение должно быть принято в мае.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:42
Депутат Мерец настаивает: в Кнессете сидят друзья нацистов  
13:25
Дери: принудительная высылка нелегалов возможна
12:47
Большинство беженцев в Израиле - украинцы и грузины
12:41
Экс-помощница Вайнштейна подала на него в суд
12:11
"Хизбалла": Израиль сделает глупость, если начнет войну
11:53
Египет: оппозиция призвала к бойкоту выборов в стране
11:49
Взрыв в Харькове: пострадали 53-летняя женщина и ребенок
11:43
Защитниц мигрантов обозвали ублюдками и предателями
11:15
В Акко взорвали автомобиль
11:05
В Кабуле боевики ИГ атаковали военный университет
10:59
Нарендра Моди совершит исторический визит в Рамаллу
10:28
Иран пытается превратить Ливан в гигантский ракетный завод
10:16
Трагедия в Хайфе: в сгоревшей квартире погибла женщина
10:00
Видео: арест палестинца, пробиравшегося в Итамар
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus