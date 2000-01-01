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Израиль и Польша начали диалог по `закону о Холокосте` 29.01 09:56   MIGnews.com

Израиль и Польша начали диалог по "закону о Холокосте"

Израиль и Польша достигли договоренности о немедленном начале диалога между специалистами обеих стран в попытке прийти к взаимопониманию в отношении принятого "закона о Холокосте". Премьер-министр Израиля и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили вопрос в ходе телефонной беседы, которая состоялась в воскресенье вечером, 28 января.

В канцелярии главы израильского правительства сообщили, что стороны пришли к соглашению, что немедленно будут созданы рабочие группы, представляющие Израиль и Польшу, которые попытаются прийти к пониманию по "закону о Холокосте".

Ранее в парламенте Польши приняли законопроект об уголовной ответственности за обвинения поляков в участии в Холокосте. Каждому, кто использует формулировку "польские лагеря смерти", грозит штраф или 3-летнее тюремное заключение.
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