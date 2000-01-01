29.06 10:07 MIGnews.com

Застрял в Газе: никто не готов принять Ханийе

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Новый шеф политбюро ХАМАСа должен был воротить делами своей организации из Катара. Но из-за кризиса между Катаром и другими арабскими деспотиями Ханийе попросили не появляться в эмирате.Единственное государство, готовое принять Ханийе - Иран. Теперь глава ХАМАСа боится, что станет целью точечной ликвидации.Газета Исраэль Ха-Йом, со ссылкой источники в Газе, сообщает, что Ханийе “застрял” в палестинском анклаве и ни одно арабское государство не готов его принять.Немедленно после избрания Ханийе на высокий пост ХАМАС начал планировать операцию по его переброске в Катар, где он мог не только насладиться высоким уровнем жизни, прекрасными жилищными условиями, но и свободой передвижения с целью управления всемирной инфраструктурой ХАМАСа.К несчастью для Ханийе, за несколько дней до его запланированного отбытия в Доху вспыхнул кризис в отношениях между Катаром, Саудовской Аравией, Египтом и другими государствами. Арабские государства обвиняют Катар в поддержке терроризма и в установлении дружеских отношений с Ираном. Теперь Ханийе боится за свою жизнь.ХАМАС отверг предложение Ирана, готового предоставить свою территорию для штаб-квартиры террористов. Для ХАМАСа слишком явный альянс с Ираном невозможен - он нанесет его имиджу непоправимый ущерб в глазах суннитов.ХАМАС надеялся на то, что ему разрешат обосноваться в Каире, где ХАМАС надеялся работать, не слишком себя афишируя. Президент Абдель Фаттах Сиси, однако, с порога отверг подобное предложение.