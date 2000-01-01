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flickr 29.06 16:56   MIGnews.com

Меркель настаивает на обсуждении проблем изменения климата

Решение проблемы изменения климата станет одной из центральных задач предстоящего саммита G20 крупнейших экономик мира, который пройдет в Гамбурге, как заявила в четверг, 29 июня, канцлер Германии Ангела Меркель.

В своем выступлении перед парламентом Германии Меркель сказала, что она ожидает, что обсуждение этого вопроса будет затруднительным после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения о климате.

Канцлер Германии также отметила, что в качестве принимающей стороны она проведет переговоры с целью содействия достижению целей пакта.

"Мы не можем ожидать легких обсуждений по изменению климата на саммите G20", - сказала она.

"Наши разногласия с США ясны",- подчеркнула Ангела Меркель.
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