Меркель настаивает на обсуждении проблем изменения климата
Решение проблемы изменения климата станет одной из центральных задач предстоящего саммита G20 крупнейших экономик мира, который пройдет в Гамбурге, как заявила в четверг, 29 июня, канцлер Германии Ангела Меркель.
В своем выступлении перед парламентом Германии Меркель сказала, что она ожидает, что обсуждение этого вопроса будет затруднительным после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения о климате.
Канцлер Германии также отметила, что в качестве принимающей стороны она проведет переговоры с целью содействия достижению целей пакта.
"Мы не можем ожидать легких обсуждений по изменению климата на саммите G20", - сказала она.
"Наши разногласия с США ясны",- подчеркнула Ангела Меркель.