29.06 16:56 MIGnews.com

Меркель настаивает на обсуждении проблем изменения климата

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Решение проблемы изменения климата станет одной из центральных задач предстоящего саммита G20 крупнейших экономик мира, который пройдет в Гамбурге, как заявила в четверг, 29 июня, канцлер Германии Ангела Меркель.В своем выступлении перед парламентом Германии Меркель сказала, что она ожидает, что обсуждение этого вопроса будет затруднительным после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения о климате.Канцлер Германии также отметила, что в качестве принимающей стороны она проведет переговоры с целью содействия достижению целей пакта."Мы не можем ожидать легких обсуждений по изменению климата на саммите G20", - сказала она."Наши разногласия с США ясны",- подчеркнула Ангела Меркель.