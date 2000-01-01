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Официальный сайт МИД РФ 29.06 13:48   MIGnews.com

Захарова рассказала, как США готовят интервенцию в Сирию

Обвинения Вашингтона в адрес властей Сирии в том, что они якобы готовят химическую атаку – это предтеча интервенции США в Сирию. Об этом аявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, все происходит по хорошо отлаженному сценарию, который был разработан в отношении Сирии еще в 2013 году. Но тогда Россия предотвратила военную операцию, настояв на ликвидации запасов химического оружия Дамаска, передает "Политика Сегодня".

Захарова уверена, что в скором времени на территории, которую контролируют боевики в Сирии, произойдут столкновения, которые преподнесут западной публике как злодеяния властей Сирии.

"Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что все это – инсценировка, – заявила официальный представитель МИД РФ. – Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра".

По словам Захаровой, в это время политики в США будут делать громкие заявления о неопровержимых доказательствах вины властей Сирии. Но на просьбы обнародовать их, заявят, что данные секретные и не подлежат огласке.

"История агрессии против Ирака в 2003 году показала, что в качестве доказательств может использоваться все, что угодно: зубной порошок, жидкость для мытья посуды. Через 10 лет бойни в Ираке премьер Великобритании Тони Блэр извинился за это. Но не родилось целое поколение", – отметила дипломат.

Захарова выразила уверенность, что сейчас весь мир наблюдает подготовку новой агрессии США на Сирию, на поддержку которой брошены все силы мейнстримовских СМИ.
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