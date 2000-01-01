Захарова рассказала, как США готовят интервенцию в Сирию
Обвинения Вашингтона в адрес властей Сирии в том, что они якобы готовят химическую атаку – это предтеча интервенции США в Сирию. Об этом аявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, все происходит по хорошо отлаженному сценарию, который был разработан в отношении Сирии еще в 2013 году. Но тогда Россия предотвратила военную операцию, настояв на ликвидации запасов химического оружия Дамаска, передает "Политика Сегодня".
Захарова уверена, что в скором времени на территории, которую контролируют боевики в Сирии, произойдут столкновения, которые преподнесут западной публике как злодеяния властей Сирии.
"Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что все это – инсценировка, – заявила официальный представитель МИД РФ. – Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра".
По словам Захаровой, в это время политики в США будут делать громкие заявления о неопровержимых доказательствах вины властей Сирии. Но на просьбы обнародовать их, заявят, что данные секретные и не подлежат огласке.
"История агрессии против Ирака в 2003 году показала, что в качестве доказательств может использоваться все, что угодно: зубной порошок, жидкость для мытья посуды. Через 10 лет бойни в Ираке премьер Великобритании Тони Блэр извинился за это. Но не родилось целое поколение", – отметила дипломат.
Захарова выразила уверенность, что сейчас весь мир наблюдает подготовку новой агрессии США на Сирию, на поддержку которой брошены все силы мейнстримовских СМИ.