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Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу | Фото: Thinkstock29.06 14:55   MIGnews.com

Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу

Катар готов обсуждать "легитимные вопросы" с арабскими государствами, чтобы положить конец региональному кризису, однако отметил, что список требований из 13 пунктов, представленный ими на прошлой неделе, содержал некоторые требования, которые невозможно будет выполнить, потому что они были неверными.

Ранее в июне между государствами Персидского залива и Катаром возник конфликт, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и сотрудничестве с Ираном. Разрыв дипломатических и туристических связей вызвал один из крупнейших расколов за последние годы между союзниками США.

4 страны отправили Дохе список из 13 требований, включающий закрытие финансируемого государством телеканала Al Jazeera и сокращение связей с Ираном. На выполнение данных требований Дохе предоставили 10 дней. Срок выполнения списка требований истекает в воскресенье, 2 июля.
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