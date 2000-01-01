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Лавров надеется, что встреча Трампа и Путина состоится 29.06 17:26   MIGnews.com

Лавров надеется, что встреча Трампа и Путина состоится

Москва исходит из того, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге состоится.
Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время в одном городе, в одном здании. И будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам, - сказал министр. - Вы упомянули Сирию и Украину. Мне кажется, что, прежде всего, нужно добиваться нормализации диалога, чтобы диалог опирался на коренные интересы и России, и США".

Он также отметил, что русофобские настроения в США вредят самому Вашингтону и мешают решению важных мировых проблем. "Сейчас мы наблюдаем искаженную картину, которая складывается в Вашингтоне под воздействием охвативших многих политиков русофобских настроений, - подчеркнул министр. - Думаю, что это вредит самим США и уж точно не помогает решать международные вопросы, вклад в урегулирование которых могут внести Россия и США. Тем самым это затрудняет решение проблем, которые стоят перед международным сообществом".
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