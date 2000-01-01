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Либерман затормозил продвижение скандального законопроекта 29.06 17:44   MIGnews.com

Либерман затормозил продвижение скандального законопроекта

Только благодаря активному противодействию партии "Наш дом Израиль" продвижению Закона о монополизации гиюра, он не был вчера представлен на голосование в Кнессете в качестве правительственного законопроекта.

Поскольку при голосовании по подобным законодательным инициативам существует коалиционная дисциплина, то он бы наверняка был утвержден.

Только апелляция, поданная министром алии и интеграции Софой Ландвер, а также соответствующая договоренность между лидером НДИ Авигдором Либерманом и главой министерской комиссии по законодательству Аелет Шакед затормозили продвижение этого законопроекта.
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