29.06 17:44 MIGnews.com

Либерман затормозил продвижение скандального законопроекта

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Только благодаря активному противодействию партии "Наш дом Израиль" продвижению Закона о монополизации гиюра, он не был вчера представлен на голосование в Кнессете в качестве правительственного законопроекта.Поскольку при голосовании по подобным законодательным инициативам существует коалиционная дисциплина, то он бы наверняка был утвержден.Только апелляция, поданная министром алии и интеграции Софой Ландвер, а также соответствующая договоренность между лидером НДИ Авигдором Либерманом и главой министерской комиссии по законодательству Аелет Шакед затормозили продвижение этого законопроекта.