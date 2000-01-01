29.06 18:02 MIGnews.com

ХАМАС в ярости от запрета на посещение заключенных

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Руководство ХАМАСа официально подтвердило, что отныне родственникам из Газы запрещено посещать террористов ХАМАСа, заключенных в израильских тюрьмах.Глава пресс-агентства организации заключенных, Абд ар-Рахман Шадид, заявил, что данным решением Израиль пытается надавить на ХАМАС, чтобы добиться возвращения тел военнослужащих ЦАХАЛа - Орона Шауля и Адара Голдина.Ранее высокопоставленный представитель ХАМАСа опроверг "слухи" о том, что руководство палестинского движения вступило в переговоры с властями Израиля о возможном обмене определенной группы "палестинских военнопленных" на тела солдат ЦАХАЛа.Решение израильских властей запретить родственникам из Газы любые посещения заключенных ХАМАСа является "объявлением войны", по словам руководства группировки, которое отметило, что Израиль "заплатит" за это решение, согласно информации 10 канала израильского ТВ.Напомним, что израильские власти ввели запрет на посещения родственников из Газы для заключенных из Газы.Запрет распространяется на родственников террористов ХАМАСа.Запрет введен в качестве меры давления на ХАМАС, с тем, чтобы принудить его к возвращению тел погибших израильских солдат и граждан Израиля, удерживаемых в Газе.