Президент Ривлин помиловал отца 16 детей

Президент Израиля Реувен Ривлин помиловал Йолешу Краусу, члена общины харедим, осужденного за налоговые правонарушения.
Ранее суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы. Йолеша Крауса, отца 16 детей признали виновным в укрытии дохода, полученном от управления скотобойней.
Житель иерусалимского квартала Меа Шеарим был заключен в тюрьму более полутора месяцев назад.
Решение предоставить ему помилование было принято частично потому, что его супруга должна рожать в ближайшие дни.
"Решение президента было принято после серьезного семейного бедствия, о котором, по причинам неприкосновенности частной жизни, не может быть рассказано", - говорится в заявлении офиса главы государства.