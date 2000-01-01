29.06 18:39 MIGnews.com

Президент Ривлин помиловал отца 16 детей

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Президент Израиля Реувен Ривлин помиловал Йолешу Краусу, члена общины харедим, осужденного за налоговые правонарушения.Ранее суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы. Йолеша Крауса, отца 16 детей признали виновным в укрытии дохода, полученном от управления скотобойней.Житель иерусалимского квартала Меа Шеарим был заключен в тюрьму более полутора месяцев назад.Решение предоставить ему помилование было принято частично потому, что его супруга должна рожать в ближайшие дни."Решение президента было принято после серьезного семейного бедствия, о котором, по причинам неприкосновенности частной жизни, не может быть рассказано", - говорится в заявлении офиса главы государства.