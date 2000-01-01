Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 29.06 18:39   MIGnews.com

Президент Ривлин помиловал отца 16 детей

Президент Израиля Реувен Ривлин помиловал Йолешу Краусу, члена общины харедим, осужденного за налоговые правонарушения.

Ранее суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы. Йолеша Крауса, отца 16 детей признали виновным в укрытии дохода, полученном от управления скотобойней.

Житель иерусалимского квартала Меа Шеарим был заключен в тюрьму более полутора месяцев назад.

Решение предоставить ему помилование было принято частично потому, что его супруга должна рожать в ближайшие дни.

"Решение президента было принято после серьезного семейного бедствия, о котором, по причинам неприкосновенности частной жизни, не может быть рассказано", - говорится в заявлении офиса главы государства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:27
Глава МИД РФ встретился с председателем Кнессета
18:57
Израильский дрон потерпел крушение над Бейт Лехем
18:44
Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на Евровидение
18:12
Генсек ООН посетит Израиль
17:52
Эксперты назвали источник распространения вируса Petya
17:44
Либерман затормозил продвижение скандального законопроекта
17:26
Лавров надеется, что встреча Трампа и Путина состоится
17:11
Американка убила своего бойфренда, снимая видео для YouTube
16:56
Меркель настаивает на обсуждении проблем изменения климата
16:24
Арабов-воров поймали с поличным
16:11
Коби Перец наказан в назидание другим
15:20
Иракская армия полностью освободила Мосул
14:55
Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу
14:42
В Израиле снизили цены на бензин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus