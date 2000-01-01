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29.06 19:27   MIGnews.com

Глава МИД РФ встретился с председателем Кнессета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем Кнессета Юлием Эдельштейном. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Отметим, что высокопоставленный израильский чиновник находится с визитом в Москве по приглашению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко.

"В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-израильских отношений, включая их гуманитарные аспекты и совместные усилия по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма", — говорится в официальном заявлении МИДа.

Стороны также обсудили борьбу с терроризмом, перспективы палестино-израильского урегулирования и проблему мирного решения ситуации в Сирии.
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