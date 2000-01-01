29.06 19:51 MIGnews.com

Премьер Ирака: "лживому" ISIS пришел конец

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что существование "лживого" "Исламского Государства" подошло к концу.Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 29 июня.Комментарии главы правительства были сделаны после того, как иракские войска взяли под контроль территорию исторической мечети в Мосуле. Именно там лидер ISIS Абу Бакр аль-Багдади три года назад провозгласил создание так называемого халифата "Исламское Государство"."Возвращение мечети Ан-Нури и минарета Ан-Хадба в лоно нации обозначает конец лживого государства ИГ", — цитирует агентство слова аль-Абади.Премьер Ирака добавил, что армия продолжит бороться с боевиками ISIS, 2убивая их, задерживая их, до самого последнего".По предварительным данным террористы взорвали мечеть и ее минарет на прошлой неделе после того, что иракские военные, ведущие наступление на позиции джихадистов, приблизились к мечети на расстояние в 50 метров.