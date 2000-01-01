29.06 20:57 MIGnews.com
СБ ООН осудил боевые действия Сирии на границе с Израилем
Совет Безопасности ООН решительно осудила продолжающиеся боевые столкновения в зоне разделения между Израилем и Сирией.
Совет призвал стороны внутрисирийского конфликта прекратить военные действия в районе дислокации международных наблюдателей.
В четверг, 29 июня, СБ ООН продлил до 31 декабря 2017 года мандат на пребывание международных сил ООН по наблюдению за разъединением между Израилем и Сирией (UNDOF).
Резолюция также осудила использование на границе тяжелых орудий, в том числе танков.
Напомним, что миссия ООН по наблюдению за режимом прекращения огня между Израилем и Сирией начала работать в мае 1974 года. Миротворцы располагаются в буферной зоне на Голанских высотах.
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