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flickr 29.06 20:57   MIGnews.com

СБ ООН осудил боевые действия Сирии на границе с Израилем

Совет Безопасности ООН решительно осудила продолжающиеся боевые столкновения в зоне разделения между Израилем и Сирией.

Совет призвал стороны внутрисирийского конфликта прекратить военные действия в районе дислокации международных наблюдателей.

В четверг, 29 июня, СБ ООН продлил до 31 декабря 2017 года мандат на пребывание международных сил ООН по наблюдению за разъединением между Израилем и Сирией (UNDOF).

Резолюция также осудила использование на границе тяжелых орудий, в том числе танков.

Напомним, что миссия ООН по наблюдению за режимом прекращения огня между Израилем и Сирией начала работать в мае 1974 года. Миротворцы располагаются в буферной зоне на Голанских высотах.
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