Нетаниягу вылетает во Францию на похороны Гельмута Коля
В пятницу, 30 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в Страсбург, где вместе с другими европейскими лидерами будет присутствовать на похоронах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, скончавшегося две недели назад.
В воскресенье, 2 июля, Биньямин Нетаниягу вернется в Израиль.
Заседание правительства состоится в понедельник утром.
Напомним, что Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне.