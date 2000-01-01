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29.06 21:55   MIGnews.com

Нетаниягу вылетает во Францию на похороны Гельмута Коля

В пятницу, 30 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в Страсбург, где вместе с другими европейскими лидерами будет присутствовать на похоронах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, скончавшегося две недели назад.

В воскресенье, 2 июля, Биньямин Нетаниягу вернется в Израиль.

Заседание правительства состоится в понедельник утром.

Напомним, что Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне.
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