29.06 06:46 MIGnews.com

Маттис: Сирия серьезно восприняла наша предупреждение

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Министр обороны США Джеймс Маттис заметил, что Сирия серьезно отнеслась к предупреждению Белого Дома о последствиях применения химического оружия.Дамаск опроверг обвинения США в том, что сирийская армия готовит новую химическую атаку, но Маттис заметил: “Они этого не сделали”.Пресс-представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что американцы, наблюдая за авиабазой Шайрат, в 25 км от Хомса “заметили признаки возможной подготовки к химической атаке”.С базы Шайрат были осуществлены химические атаки против Хан Шейхун, в результате которых погибли 80 человек. В ответ американцы подвергли базу и другие сирийские военные объекты обстрелу крылатыми ракетами Томагавк.В активности, о которой говорил Дэвис, “принимали участие специфический самолет в специальном ангаре, и самолет, и ангар связаны с применением химического оружия”.Удар по Шайрат в апреле был нанесен после того, как американские военные пришли к выводу о том, что в Хан Шейхун был применен зарин.Маттис, в беседе с журналистами на борту самолета, следовавшего из Брюсселя сказал: “Как представляется, они восприняли наше предупреждение очень серьезно. Они этого не сделали. Но химическая программа Асада выходит за рамки одного аэродрома”.Ранее источник в западной разведке сообщил BBC, что химические и биологические боеприпасы производятся в трех исследовательских центрах в районе Дамаска и Хамы