29.06 07:55 MIGnews.com

Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке террористов

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Спецслужбы некоторых государств занимаются прямой поддержкой террористических группировок с целью дестабилизировать ситуацию у границ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ", – сказал глава государства."В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", – сказал Владимир Путин.Он рассказал, что регулярно получает материалы от СВР, и это всегда "проработанная информация и аналитика", которая "служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны в самом широком смысле этого слова".