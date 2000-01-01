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kremlin.ru 29.06 07:55   MIGnews.com

Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке террористов

Спецслужбы некоторых государств занимаются прямой поддержкой террористических группировок с целью дестабилизировать ситуацию у границ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ", – сказал глава государства.

"В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", – сказал Владимир Путин.

Он рассказал, что регулярно получает материалы от СВР, и это всегда "проработанная информация и аналитика", которая "служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны в самом широком смысле этого слова".
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