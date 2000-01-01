29.06 12:18 MIGnews.com

Москва готовит ответ на арест дипсобственности в США

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Москва готовит ответ на арест своей дипломатической собственности в США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу "Россия 1". При этом Захарова подчеркнула, что вопрос об ответных мерах на пакет американских санкций будет решаться не только в российском внешнеполитическом ведомстве.В декабре 2016 года Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских чиновников. Их с семьями выслали из страны. Также был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.В Москве тогда решили пока воздержаться от ответных мер. Новая администрация президента США Дональда Трампа обещала предоставить российской стороне свои наработки по ключевым, узловым вопросам до намечавшейся на 23 июня в Санкт-Петербурге встречи замруководителей российского МИД и американского Госдепартамента Сергея Рябкова и Томаса Шэннона.Среди ответных действий России рассматривался, в частности, запрет американским дипломатам посещать дипломатическую дачу в Серебряном бору. Кроме того, не исключена и высылка американских дипломатов.