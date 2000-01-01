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Германия отменила гигантскую сделку с Израилем 29.06 08:18   MIGnews.com

Германия отменила гигантскую сделку с Израилем

Как уже сообщалось ранее, в бундестаге возникли неожиданные проблемы по одобрению сделки по аренде израильских беспилотников Eitan бундесвером.

Беспилотники должны были быть поставлены концерном Israel Aerospace Industries (IAI) .

Депутаты социал-демократы утверждают, что их “ввели в заблуждение” и что они не осознали, что речь идет о боевых машинах, которые возможно оснастить ракетами и бомбами. Социал-демократы противодействуют сделке “по идеологическим и политическим соображениям”.

Вопрос об одобрении сделки снят с повестки дня финансового комитета бундестага, и не будет обсуждаться до завершения парламентских выборов. Летние каникулы германского парламента начинаются на этой неделе.

Депутат от СДПГ Карл-Ганц Брюннер заявил, что в провале сделки виновно германское министерство обороны. Он сказал: “Позор, что наши коллеги по коалиции и руководство министерства обороны так упрямы. Мы бы с радостью арендовали беспилотники IAI, если бы они были лишены боевых возможностей.

Партия зеленых приветствовала отмену сделки. Депутат Ажнешка Брогер заявила: “Беспилотники значительно изменили методы ведения войны. Их применение зачастую ведет к эскалации до уровня насилия, который противоречит международному праву”.

Это - очень серьезный финансовый удар по IAI. Сумма сделки оценивается в один миллиард евро. Существует очень небольшая вероятность того, что, сделку спасут на чрезвычайном заседании комитета по финансам бундестага, но шансов на это мало.
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