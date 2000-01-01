Германия отменила гигантскую сделку с Израилем

Как уже сообщалось ранее, в бундестаге возникли неожиданные проблемы по одобрению сделки по аренде израильских беспилотников Eitan бундесвером.
Беспилотники должны были быть поставлены концерном Israel Aerospace Industries (IAI) .
Депутаты социал-демократы утверждают, что их “ввели в заблуждение” и что они не осознали, что речь идет о боевых машинах, которые возможно оснастить ракетами и бомбами. Социал-демократы противодействуют сделке “по идеологическим и политическим соображениям”.
Вопрос об одобрении сделки снят с повестки дня финансового комитета бундестага, и не будет обсуждаться до завершения парламентских выборов. Летние каникулы германского парламента начинаются на этой неделе.
Депутат от СДПГ Карл-Ганц Брюннер заявил, что в провале сделки виновно германское министерство обороны. Он сказал: “Позор, что наши коллеги по коалиции и руководство министерства обороны так упрямы. Мы бы с радостью арендовали беспилотники IAI, если бы они были лишены боевых возможностей.
Партия зеленых приветствовала отмену сделки. Депутат Ажнешка Брогер заявила: “Беспилотники значительно изменили методы ведения войны. Их применение зачастую ведет к эскалации до уровня насилия, который противоречит международному праву”.
Это - очень серьезный финансовый удар по IAI. Сумма сделки оценивается в один миллиард евро. Существует очень небольшая вероятность того, что, сделку спасут на чрезвычайном заседании комитета по финансам бундестага, но шансов на это мало.