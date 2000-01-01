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СМИ: США подготовили нападение на сирийскую авиабазу | Фото: Thinkstock29.06 09:49   MIGnews.com

СМИ: США подготовили нападение на сирийскую авиабазу

Военные корабли и самолеты Пентагона, находящиеся в Сирии и на территории нескольких соседних государств, приведены в полную боевую готовность для возможного нанесения удара по Сирии, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

"У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении CNN.

По данным телеканала, особое внимание американских военных обращено на авиабазу Шайрат, находящуюся в пользовании войсками президента Сирии Башара Асада. Пентагон полагает, что именно в этом месте сирийские солдаты могут готовить химатаку на мирное население.

Как заверил источник, пока на авиабазе не замечено никакой подозрительной активности, хотя ранее Пентагон получил разведданные о перемещении техники и тары с химическими веществами.

27 июня Белый дом обвинил Сирию в подготовке еще одной химической атаки. Администрация США предупредила президента Сирии Башара Асада, что он и его военные "заплатят высокую цену", если он совершит такое нападение.

Власти Сирии отрицают наличие и использование химического оружия.
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