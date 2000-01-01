29.06 08:51 MIGnews.com

Нетаниягу: "Ариэль всегда будет частью Израиля"

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Израиль строит в Ариэле, и он всегда будет частью Израиля, как пообещал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в поселении во время церемонии закладки фундамента нового медицинского центра в Университете Ариэль.Нетаниягу сказал, что центр, названный в честь доноров Шелдона и Мириам Адельсон, привлечет "лучших учителей и исследователей, и будет обучать поколение студентов, которые сделают израильскую медицину еще более престижной".Премьер-министр похвалил Адельсона за его многочисленные вклады - от Яд-Ваша, до еврейского образования во всем мире, медицинские исследования.Адельсон и его жена Мириам были допрошены ранее на этой неделе полицией в связи с продолжающимся расследованием контактов Нетаниягу с издателем Yediot Aharonot Арноном Мозелотом.Церемония закладки фундамента прошла на фоне сообщений о том, что отношения между Нетаниягу и Адельсоном не так близки, как когда-то, и что американский миллиардер стал ближе к министру образования Нафтали Беннету, который также присутствовал на церемонии.Университет Ариэль, по словам Нетаниягу, является открытым и плюралистическим институтом, в котором евреи и неевреи вместе учатся в терпимости и взаимном уважении."Это истинный дух Израиля", - сказал он.Адельсон сказал на церемонии, что число израильских медицинских школ "ужасно неадекватно". Он отметил, что у него есть израильские друзья, которые решили изучать медицину в Италии, Венгрии, Румынии и других европейских странах."Я спрашиваю, еврейский народ должен быть одним из самых умных в мире, почему они едут в европейские страны? Это не так просто: они должны изучать другой язык, прежде чем смогут изучать медицину" - сказал миллиардер.Адельсон отметил, что, когда появилась идея создать медицинскую школу в Ариэле, "было очень легко принять решение"."Можете ли вы представить себе любимого человека, сестру, родителя, ребенка, родственника, которому нужна медицинская помощь, а врачей нет. Я не могу себе представить, что через тысячи лет, когда мы стали первоклассными гражданами, мы, наконец, достигли этого в нашей стране здесь, в Израиле, и нам нужно отправиться в другое место, чтобы учиться медицине. Это меня не устраивало", - сказал он.Беннет сказал, что медицинская школа "исцелит открытые раны в израильском обществе, а также между соседями. Это место, где израильтяне всех слоев населения могут встречаться и взаимодействовать. Светские и религиозные; евреи и арабы; богатые и бедные".Как и Нетаниягу, Беннет похвалил Адельсона: "Шелдон и Мири Адельсон, вы инвестируете в наше настоящее, но вы также инвестируете в будущее еврейского народа и будущее нашего образования. Большое спасибо!".