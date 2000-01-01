29.06 09:31 MIGnews.com

Нетаниягу: "Атакующий нас подвергнется ответной атаке"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в праздновании 40-летия Кацрина. Во время церемонии на Голанах упал снаряд, выпущенный с территории Сирии. ЦАХАЛ нанёс ответный удар.Премьер-министр сказал:"Мы находимся здесь, на праздновании 40-летия столицы Голан Кацрина.Я сказал, что мы не потерпим падения снарядов, что мы ответим на любые обстрелы.Во время моего выступления был совершён обстрел нашей территории с сирийской стороны и ЦАХАЛ уже нанёс ответный удар.Тот, кто нападает на нас, подвергнется ответной атаке. Это наша политика, и мы продолжим её придерживаться".