Нетаниягу: "Атакующий нас подвергнется ответной атаке"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в праздновании 40-летия Кацрина. Во время церемонии на Голанах упал снаряд, выпущенный с территории Сирии. ЦАХАЛ нанёс ответный удар.
Премьер-министр сказал:
"Мы находимся здесь, на праздновании 40-летия столицы Голан Кацрина.
Я сказал, что мы не потерпим падения снарядов, что мы ответим на любые обстрелы.
Во время моего выступления был совершён обстрел нашей территории с сирийской стороны и ЦАХАЛ уже нанёс ответный удар.
Тот, кто нападает на нас, подвергнется ответной атаке. Это наша политика, и мы продолжим её придерживаться".