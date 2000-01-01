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Фотограф Коби Гидеон, GPO. 29.06 09:31   MIGnews.com

Нетаниягу: "Атакующий нас подвергнется ответной атаке"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в праздновании 40-летия Кацрина. Во время церемонии на Голанах упал снаряд, выпущенный с территории Сирии. ЦАХАЛ нанёс ответный удар.

Премьер-министр сказал:

"Мы находимся здесь, на праздновании 40-летия столицы Голан Кацрина.

Я сказал, что мы не потерпим падения снарядов, что мы ответим на любые обстрелы.
Во время моего выступления был совершён обстрел нашей территории с сирийской стороны и ЦАХАЛ уже нанёс ответный удар.
Тот, кто нападает на нас, подвергнется ответной атаке. Это наша политика, и мы продолжим её придерживаться".
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