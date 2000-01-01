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скриншот с видео YouTube 29.06 23:24   MIGnews.com

Минобороны РФ: новый авианосец Британии – "удобная цель"

В Министерстве обороны России с иронией отнеслись к заявлению главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца "Королева Елизавета".

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, британский министр продемонстрировал откровенное незнание морской науки, сравнив авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с "Королевой Елизаветой", которая, по сути, – "всего лишь удобная крупногабаритная морская цель, способная действовать только в плотном окружении вспомогательных кораблей". И завидовать, по словам Конашенкова, здесь нечему.

Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец "Королева Елизавета" с завистью и восхищением.
Самый большой корабль Королевского военно-морской флота Великобритании в понедельник, 26 июня, отправился в свое первое плавание.

Авианосец "Королева Елизавета" назвали в честь Елизаветы I, которая правила с 1558 по 1603 годы. Корабль строился с 2009 года и обошелся королевству в 3,5 миллиарда фунтов.
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