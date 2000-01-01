29.06 09:15 MIGnews.com
Принято решение о досрочном освобождении Ольмерта
Комиссия по условно -досрочным освобождениям службы управления тюрем приняла решение о том, что бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту на треть скостят срок.
Таким образом, комиссия отвергла требование государства о том, чтобы Ольмерту не сокращали срок - из-за расследования дела об утечке секретных материалов в процессе написания его мемуаров.
Ожидается, что государство подаст апелляцию на решение комиссии. Если апелляция будет отвергнута, Ольмерта освободят в ближайшие дни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии