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Принято решение о досрочном освобождении Ольмерта 29.06 09:15   MIGnews.com

Принято решение о досрочном освобождении Ольмерта

Комиссия по условно -досрочным освобождениям службы управления тюрем приняла решение о том, что бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту на треть скостят срок.

Таким образом, комиссия отвергла требование государства о том, чтобы Ольмерту не сокращали срок - из-за расследования дела об утечке секретных материалов в процессе написания его мемуаров.

Ожидается, что государство подаст апелляцию на решение комиссии. Если апелляция будет отвергнута, Ольмерта освободят в ближайшие дни.
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