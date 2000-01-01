29.07 14:32 MIGnews.com
Иран продолжит разработку ракетной программы
Тегеран планирует продолжить разработку своей ракетной программы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
Он также отметил, что иранское правительство выступает с осуждением возможных санкций со стороны США против Тегерана.
В интервью телеканалу IRIB в субботу, 29 июля, представитель МИД Ирана заявил:
"Мы продолжим развивать ракетную программу, прилагая всевозможные усилия".
Бахрам Касеми добавил, что Тегеран считает, что повода для беспокойства в связи с разработкой программы не будет, так как программа не направлена против других государств.
Он пояснил, что она необходима, чтобы предостеречь кого-либо от "безрассудных" мыслей об агрессии в отношении Ирана.
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