29.07 14:32 MIGnews.com

Иран продолжит разработку ракетной программы

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Тегеран планирует продолжить разработку своей ракетной программы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.Он также отметил, что иранское правительство выступает с осуждением возможных санкций со стороны США против Тегерана.В интервью телеканалу IRIB в субботу, 29 июля, представитель МИД Ирана заявил:"Мы продолжим развивать ракетную программу, прилагая всевозможные усилия".Бахрам Касеми добавил, что Тегеран считает, что повода для беспокойства в связи с разработкой программы не будет, так как программа не направлена против других государств.Он пояснил, что она необходима, чтобы предостеречь кого-либо от "безрассудных" мыслей об агрессии в отношении Ирана.