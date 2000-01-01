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В сети попал трейлер с Трампом в `роли` российского флага 29.07 22:22   MIGnews.com

В сети попал трейлер с Трампом в "роли" российского флага

Редакция юмористической программы The Late Show со Стивеном Кольбером создала пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм", где президент США Дональд Трамп представлен в образе российского флага.

Видео было опубликовано на официальной странице программы в YouTube.

В трейлере Трамп, "превратившийся" в триколор, разговаривает с печеньем и неоднократно повторяет слово "Россия".

"Разве не было бы хорошо, если бы мы поладили с Россией?" – говорит персонаж.

За день ролик уже посмотрели более 230 тысяч пользователей, передает РИА Новости.
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