29.07 22:22 MIGnews.com

В сети попал трейлер с Трампом в "роли" российского флага

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Редакция юмористической программы The Late Show со Стивеном Кольбером создала пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм", где президент США Дональд Трамп представлен в образе российского флага.Видео было опубликовано на официальной странице программы в YouTube.В трейлере Трамп, "превратившийся" в триколор, разговаривает с печеньем и неоднократно повторяет слово "Россия"."Разве не было бы хорошо, если бы мы поладили с Россией?" – говорит персонаж.За день ролик уже посмотрели более 230 тысяч пользователей, передает РИА Новости.