29.07 16:25 MIGnews.com

Израиль может лишить Amnesty International налоговых льгот

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Министр финансов Израиля Моше Кахлон ("Кулану") изучает возможность лишения налоговых льгот отдельных лиц или организаций, которые перечисляют средства правозащитной организации Amnesty International из-за ее недавней антипоселенческой кампании.Организация инициировала кампанию "50-летие оккупации", цель которой вовсе не нова – добиться международного бойкота израильской продукции, произведенную в Иудее и Самарии. Кроме того Amnesty призывает ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, утверждая, что израильские поселение на Западном Берегу является военным преступлением.Как пишет Algemeiner, ссылаясь на свои источники в министерстве финансов, данный шаг может быть предпринят в соответствии с официальной политикой предотвращением ущерба государству Израиль посредством бойкота.Стоит отметить, что, так как Amnesty International является неправительственной организацией, благотворительные взносы дают право донорам на налоговые вычеты. Лишение этой льготы может значительно усложнить фонду организации собирать пожертвования.На этой неделе "ликудник" Микки Зоар направил Кахлону письмо, обвинив "Международную амнистию" в безустанных преследовании и атаках на солдат ЦАХАЛа, отметив, что в прошлом организация утверждала, что из-за израильских военнослужащих палестинские дети голодают."Amnesty поддерживает уклонистов от военного призыва и инфильтрантов а также не жалеет усилий, чтобы подорвать основы существования Израиля", - пишет депутат.