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Анализы показали, что Аббас в отличном состоянии | Фото: Olivier Pacteau/Flickr29.07 16:54   MIGnews.com

Анализы показали, что Аббас в отличном состоянии

Председатель ПА Махмуд Аббас покинул больницу Истишари в Рамалле, куда его ранее в субботу госпитализировали.

"Президент покинул больницу в целости и сохранности после медицинского обследования, которое он проходит обычно каждые полгода, и результаты обследования были замечательными – они показали, что здоровье президента отличное", - заявил доктор Ясир Абу Сафия.

Ранее о госпитализации Аббаса заявил его представитель Набиль Абу Рудейна, заверив, что Абу Мазен проходит плановую проверку.

Ссылаясь на свои анонимные палестинские источники Ynet пишет, что изначально Аббас должен был проходить проверку в иорданской больнице в Иордании, но, чтобы избежать проблем с вопросами безопасности, было решено, что он пройдет обследование в Рамалле.

Как известно, у 82-летнего Махмуда Аббаса серьезные проблемы со здоровьем. Так, в октябре прошлого года в связи с истощением сил и резкими болями в груди ему провели экстренную катетеризацию сердца, а несколько лет назад он прошел операцию по лечению рака предстательной железы.
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