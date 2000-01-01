29.07 21:27 MIGnews.com

Рамзан Кадыров готов променять Чечню на Аль-Аксу

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Глава Чечни Рамзан Кадыро выразил готовность сложить с себя полномочия, чтобы пожизненно охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом чеченский лидер написал ранее на этой неделе в своем Telegram-аккаунте."Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — сообщил глава региона, комментируя конфликт на фоне усиления мер безопасности на Храмовой горе."Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", — заявил Кадыров.Кроме того, он предложил передать права на святыню Иордании, чтобы избежать конфликтов в будущем. Лидер Чечни напомнил, что король Абдалла II обладает статусом хранителя святынь Иерусалима.