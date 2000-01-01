Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Рамзан Кадыров готов променять Чечню на Аль-Аксу 29.07 21:27   MIGnews.com

Рамзан Кадыров готов променять Чечню на Аль-Аксу

Глава Чечни Рамзан Кадыро выразил готовность сложить с себя полномочия, чтобы пожизненно охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом чеченский лидер написал ранее на этой неделе в своем Telegram-аккаунте.

"Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — сообщил глава региона, комментируя конфликт на фоне усиления мер безопасности на Храмовой горе.

"Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", — заявил Кадыров.

Кроме того, он предложил передать права на святыню Иордании, чтобы избежать конфликтов в будущем. Лидер Чечни напомнил, что король Абдалла II обладает статусом хранителя святынь Иерусалима.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
Иорданский эксперт, осуждая Израиль, забыл надеть штаны  
20:17
В Шотландии судят мужчину, научившего мопса "зиговать"  
19:50
Осужденный блогер Лапшин просит экстрадировать его в Израиль
18:53
Рейд ЦАХАЛ на "станцию ненависти" в Рамалле
16:54
Анализы показали, что Аббас в отличном состоянии
16:25
Израиль может лишить Amnesty International налоговых льгот
15:48
Полиция Гамбурга заранее знала об исламисте из супермаркета
15:03
Самолет при посадке обезглавил оленя
14:32
Иран продолжит разработку ракетной программы
13:33
Абу Мазена госпитализировали
12:47
Перестрелка в Яффо: один погибший
12:11
Имам из США извинился за свою антиизраильскую проповедь
11:35
В Сирии зафиксировали 20 нарушений перемирия за сутки
09:49
Имам из США призвал уничтожить евреев "до последнего"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus