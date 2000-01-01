30.07 09:11 MIGnews.com

Эхуд Барак назвал правительство "шайкой клоунов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу искусственно раздул царившую две последние недели напряженность вокруг Храмовой горы, чтобы отвести общественное внимание от своих собственных расследований, заявил бывший премьер-министр Эхуд Барак на своей странице в Facebook.Экс-глава правительства резко раскритиковал то, как его преемник решает кризис вокруг Храмовой горы и Иудеи и Самарии."В последние две недели мы мельком видели всю глубину, на которую может пасть Нетаниягу. Это паникующий человек, чьи слабые поступки тянут его вниз. Он легко теряет свою хладнокровность и капитулирует снова и снова. Он готов поджечь всю страну и регион, лишь бы спастись от страха перед уголовными расследованиями", - заявил Барак на опубликованном в соцсети видео.Барак привел слова экс-президента БАГАЦа Меира Шамгара, который считает, что Нетаниягу должен был уйти в отставку уже после скандала с подарками.Досталось от экс-премьера и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту, который, по его словам, продолжает бесконечные разбирательства против лидера "Ликуда".Кроме того, он напомнил о том, что занимал место почти в каждом кабинете безопасности со времен Менахема Бегина, но нынешний военно-политический кабинет "выглядит как телевизионное реалити-шоу", а не место, где решаются вопросы безопасности государственного уровня."Я никогда не видел ничего подобного, и так быть не должно – от этого зависят наши жизни. У нас есть возможность отправить эту шайку клоунов домой. Мы заслуживаем правительства, гораздо лучшего, чем это", - добавил он.