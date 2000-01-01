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Трамп: председатель Китая - `самым могущественным лидер` 29.09 11:26   MIGnews.com

Трамп: председатель Китая - "самым могущественным лидер"

Президент США Дональд Трамп назвал председателя Китая Си Цзиньпина "самым могущественным" китайским лидером за последние 100 лет, сообщила газета The Washington Post.

Американский лидер высказал такое мнение во время выступления на частном благотворительном ужине.

"Он, вероятно, самый могущественный (китайский лидер) за (последние) 100 лет", - отметил во вторник Трамп, рассказав о тесных связях с председателем КНР.

Говоря о ситуации вокруг КНДР, президент вновь подчеркнул, что ее необходимо было решить несколько лет назад. Трамп полагал, что придуманное им прозвище лидера КНДР Ким Чен Ына "человек-ракета" не будет восприниматься как оскорбление, а даже наоборот, как комплимент. Но после того, как лидер КНДР назвал президента США "старикашкой", тот решил пойти дальше.

"Теперь я его буду называть маленьким человеком-ракетой", - пояснил Трамп.
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