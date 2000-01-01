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Youtube / скриншот с видео 29.09 12:29   MIGnews.com

ХАМАС согласен на сделку по обмену пленными

Один из лидеров террористической группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар заявил, что палестинское движение приняло предложенный Египтом план возвращения останков тел солдат ЦАХАЛа и живых пленников из Газы.

Он также сообщил, что лидеры ХАМАСа согласились на ведении переговоров с Израилем. Однако теперь в группировке ждут прямого ответа от израильского правительства.

Яхья Синвар в очередной раз намекнул, что полковник запаса Лиор Лотан, ранее координировавший вопрос о пленных и пропавших без вести израильтян, ушел в отставку именно из-за разногласий с правительством Нетаниягу по этому вопросу.

Около двух недель назад газета "Аль-Кудс" опубликовала подробное описание плана, предложенного властями Египта. План предусматривает выдачу 39 тел боевиков ХАМАСа палестинцам. В частности речь идет о террористах, погибших летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала".

Взамен на это лидеры ХАМАса обещают предоставить "некоторую достоверную информацию" о погибших солдат ЦАХАЛа и пропавших в Газе без вести израильтян.
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