29.09 15:48 MIGnews.com

Телеканал CNN получил предупреждение в РФ

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Телекомпания CNN получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных.Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.При этом он отметил, что речи о прекращении деятельности канала в России не идет. Телекомпания продолжит работу, если нарушение будет устранено, сказал Жаров."По [российскому] законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд", - цитирует Би Би Си слова главы Роскомназдрава."В данном случае речи об этом не идет", - отметил Жаров, при этом выразив надежду, что в телекомпании быстр оправятся с исправлением нарушения.На вопрос, нет ли в действиях Роскомнадзора в отношении CNN политической подоплеки и не является ли это реакцией на требование американских властей к российскому каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров ответил:"Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем".