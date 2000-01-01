Телеканал CNN получил предупреждение в РФ

Телекомпания CNN получила административное предупреждение за неправильное указание в эфире выходных данных.
Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
При этом он отметил, что речи о прекращении деятельности канала в России не идет. Телекомпания продолжит работу, если нарушение будет устранено, сказал Жаров.
"По [российскому] законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд", - цитирует Би Би Си слова главы Роскомназдрава.
"В данном случае речи об этом не идет", - отметил Жаров, при этом выразив надежду, что в телекомпании быстр оправятся с исправлением нарушения.
На вопрос, нет ли в действиях Роскомнадзора в отношении CNN политической подоплеки и не является ли это реакцией на требование американских властей к российскому каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров ответил:
"Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем".