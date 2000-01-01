29.09 16:59 MIGnews.com

Иран запретил транспортировку нефтепродуктов в Курдистан

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Иран временно запретил иранским компаниям ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана."Организация управления транспортом и дорожным движением временно запретила погрузку и транспортировку топлива из Ирана в Иракский Курдистан и из него в связи с последними событиями в этом регионе", — сообщает агентство Reuters.Как известно, отношения в последнее время между Ираном и Иракским Курдистаном ухудшились на фоне проведенного в начале недели референдума о независимости. Против его проведения кроме Ирана также выступили Турция, Ирак, США И ООН.Однако власти автономии все равно провели референдум об отделении от Ирака. За независимость Курдистана проголосовали 92,7% избирателей.