Иран запретил транспортировку нефтепродуктов в Курдистан
Иран временно запретил иранским компаниям ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана.
"Организация управления транспортом и дорожным движением временно запретила погрузку и транспортировку топлива из Ирана в Иракский Курдистан и из него в связи с последними событиями в этом регионе", — сообщает агентство Reuters.
Как известно, отношения в последнее время между Ираном и Иракским Курдистаном ухудшились на фоне проведенного в начале недели референдума о независимости. Против его проведения кроме Ирана также выступили Турция, Ирак, США И ООН.
Однако власти автономии все равно провели референдум об отделении от Ирака. За независимость Курдистана проголосовали 92,7% избирателей.