29.09 08:30 MIGnews.com

ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит

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Несмотря на готовность обсуждать условия перемирия с ФАТХом и де-факто создание палестинского правительства национального единства, роспуск своего военизированного крыла ХАМАС не будет даже рассматривать, заявили в группировке."Этот вопрос (разоружение ХАМАСа – ред.) не обсуждался в прошлом, не будет он обсуждаться и в будущем. Оружие сопротивления предназначено для защиты палестинского народа и немыслимо, чтобы ХАМАС сложил свое оружие, пока его земля оккупирована, а его народ находится в изгнании", - заявил в интервью турецкому информационному агентству "Аль-Андалус" один из лидеров движения Абу Марзук в четверг, 28 сентября.Он утверждает, что ХАМАС не примет требования "ближневосточного квартета", то есть не откажется от терроризма и не согласится принять соглашения, подписанные в прошлом между Израилем и Организацией освобождения Палестины.Абу Марзук также отметил тот факт, что США прекратили чинить преграды созданию правительству единства между ХАМАСом и ФАТХом."От наших собственных и западных дипломатов нам поступила информация, подтверждающая то, что Соединенные Штаты сняли свое вето с палестинского примирения", - сказал он.По его словам, это дает Аббасу "пространство для смелого шага - положить конец палестинскому разделению, так как основным препятствием была Америка".