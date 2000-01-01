Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит 29.09 08:30   MIGnews.com

ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит

Несмотря на готовность обсуждать условия перемирия с ФАТХом и де-факто создание палестинского правительства национального единства, роспуск своего военизированного крыла ХАМАС не будет даже рассматривать, заявили в группировке.

"Этот вопрос (разоружение ХАМАСа – ред.) не обсуждался в прошлом, не будет он обсуждаться и в будущем. Оружие сопротивления предназначено для защиты палестинского народа и немыслимо, чтобы ХАМАС сложил свое оружие, пока его земля оккупирована, а его народ находится в изгнании", - заявил в интервью турецкому информационному агентству "Аль-Андалус" один из лидеров движения Абу Марзук в четверг, 28 сентября.

Он утверждает, что ХАМАС не примет требования "ближневосточного квартета", то есть не откажется от терроризма и не согласится принять соглашения, подписанные в прошлом между Израилем и Организацией освобождения Палестины.

Абу Марзук также отметил тот факт, что США прекратили чинить преграды созданию правительству единства между ХАМАСом и ФАТХом.

"От наших собственных и западных дипломатов нам поступила информация, подтверждающая то, что Соединенные Штаты сняли свое вето с палестинского примирения", - сказал он.

По его словам, это дает Аббасу "пространство для смелого шага - положить конец палестинскому разделению, так как основным препятствием была Америка".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:52
Найден эскиз обнаженной "Джоконды"
09:31
США не подписала соглашение о координации действий с РФ
08:59
Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ
07:36
ООН поймали на горячем в воспитании шахидов
07:11
Квартет призывает объединить Газу и Западный берег
02:36
Ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак
01:34
Исследование: что может выдать изменщика
23:23
Ученым удалось избавить эмбрион человека от дефекта
22:26
Список лучших фильмов 1990-х годов
21:29
Лапид требует от Испании отменить выступления террористки
21:05
Открытие выставки Кейичи Танаами в Галерее Гари Татинцяна
20:30
"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем
20:28
Лидер ISIS Аль-Багдади жив
19:58
Члены Кнессета требуют от Нетаниягу расширить Хеврон
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus