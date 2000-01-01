29.09 08:59 MIGnews.com

Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow. — Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 сентября 2017 г.

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Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана из штата Юта на пост посла в России, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter."Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - сообщается в официальном твиттере сената.Комментируя свое назначения, дипломат заявил у тебя в Twitter, что "с нетерпением" ждет начала работы в Москве и для него будет честью служить "великой стране" в качестве посла США в России.Хантсман заявлял ранее, что надо улучшить отношения между странами, отметив, что хочет найти общий язык с российскими властями.Его предшественник Джон Теффт покинул Москву в четверг. Ранее он сообщал, что новый посол приедет в Россию в начале октября.Российская сторона дала согласие (агреман) на назначение Хантсмана послом США в Москве."Мы согласие дали", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков 19 июля в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).Замминистра отметил, что в Москве "прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал и человек твердых убеждений.