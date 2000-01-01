Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото из соцсети 29.09 08:59   MIGnews.com

Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана из штата Юта на пост посла в России, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ", - сообщается в официальном твиттере сената.

Комментируя свое назначения, дипломат заявил у тебя в Twitter, что "с нетерпением" ждет начала работы в Москве и для него будет честью служить "великой стране" в качестве посла США в России.




Хантсман заявлял ранее, что надо улучшить отношения между странами, отметив, что хочет найти общий язык с российскими властями.

Его предшественник Джон Теффт покинул Москву в четверг. Ранее он сообщал, что новый посол приедет в Россию в начале октября.

Российская сторона дала согласие (агреман) на назначение Хантсмана послом США в Москве.

"Мы согласие дали", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков 19 июля в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Замминистра отметил, что в Москве "прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал и человек твердых убеждений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:52
Найден эскиз обнаженной "Джоконды"
09:31
США не подписала соглашение о координации действий с РФ
08:30
ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит
07:36
ООН поймали на горячем в воспитании шахидов
07:11
Квартет призывает объединить Газу и Западный берег
02:36
Ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак
01:34
Исследование: что может выдать изменщика
23:23
Ученым удалось избавить эмбрион человека от дефекта
22:26
Список лучших фильмов 1990-х годов
21:29
Лапид требует от Испании отменить выступления террористки
21:05
Открытие выставки Кейичи Танаами в Галерее Гари Татинцяна
20:30
"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем
20:28
Лидер ISIS Аль-Багдади жив
19:58
Члены Кнессета требуют от Нетаниягу расширить Хеврон
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus