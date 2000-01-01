29.09 09:31 MIGnews.com

США не подписала соглашение о координации действий с РФ

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Америка не приняла предложение России подписать соглашение о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах."Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались. Как бы то ни было, координация между нами есть, но она не регламентируется никаким документом", - сказал один из собеседников издания.По его словам, возможная причина такого поведения Вашингтона заключается в том, что при наличии соглашения американцам по требованию российской стороны пришлось бы раскрывать расположение своих частей в том или ином районе Сирии, но, видимо, они этого хотят избежать.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что координация России и США необходима для эффективного завершения уничтожения террористов в Сирии, однако американским военным взаимодействовать с Россией запрещено.