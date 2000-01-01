Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







США не подписала соглашение о координации действий с РФ | Фото: Thinkstock29.09 09:31   MIGnews.com

США не подписала соглашение о координации действий с РФ

Америка не приняла предложение России подписать соглашение о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

"Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались. Как бы то ни было, координация между нами есть, но она не регламентируется никаким документом", - сказал один из собеседников издания.

По его словам, возможная причина такого поведения Вашингтона заключается в том, что при наличии соглашения американцам по требованию российской стороны пришлось бы раскрывать расположение своих частей в том или ином районе Сирии, но, видимо, они этого хотят избежать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что координация России и США необходима для эффективного завершения уничтожения террористов в Сирии, однако американским военным взаимодействовать с Россией запрещено.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:52
Найден эскиз обнаженной "Джоконды"
08:59
Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ
08:30
ХАМАС готов сдать Газу Абу Мазену, но оружие не сложит
07:36
ООН поймали на горячем в воспитании шахидов
07:11
Квартет призывает объединить Газу и Западный берег
02:36
Ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак
01:34
Исследование: что может выдать изменщика
23:23
Ученым удалось избавить эмбрион человека от дефекта
22:26
Список лучших фильмов 1990-х годов
21:29
Лапид требует от Испании отменить выступления террористки
21:05
Открытие выставки Кейичи Танаами в Галерее Гари Татинцяна
20:30
"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем
20:28
Лидер ISIS Аль-Багдади жив
19:58
Члены Кнессета требуют от Нетаниягу расширить Хеврон
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus