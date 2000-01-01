29.12 14:29 MIGnews.com

Президент Италии распустил парламент республики

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Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент республики, сообщает пресс-служба президента."Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав спикеров двух палат парламента, в соответствии с 88 статьей конституции, подписал указ о роспуске Сената (верхней палаты парламента) и Палаты депутатов (нижней палаты парламента), который также был подписан председателем Совета министров Италии (Паоло Джентилони)", - говорится в сообщении.Также глава Италии подписал указ о проведении парламентских выборов в стране. Сообщается, что они пройдут 4 марта 2018 года.На протяжении нескольких недель в итальянских СМИ обсуждалась информация о возможном роспуске парламента. При этом, как сообщил в ходе пресс-конференции по итогам года премьер-министр Паоло Джентилони, правительство Италии не собирается подавать в отставку.Этот роспуск носит в себе технических характер. Даже не смотря на то, что срок созыва истекает в марте следующего года, по сути, его мандат был завершен с принятием закона о бюджете. Единственное, что еще не решили парламентарии, так это не приняли законопроект, позволяющий детям эмигрантов получить итальянское гражданство, которые были рождены или живут в стране более пяти лет. Этот документ, предложенный демократами, вызвал полемику среди политических сил и в результате был заблокирован в верхней палате.Созыв, избранный в 2013 году вошел в республиканскую историю как "самый сложный и непредсказуемый, рожденный мертвым после "непобеды" ставшей правящей ДП" (на выборах не оказалось победителя, и Демократическая партия была вынуждена создать коалиционное правительство с оппонентами из правого центра, однако вскоре их "союз" раскололся). За время созыва парламента сменилось три премьера, но даже не смотря на противоречия в правительстве, политики смогли принять ряд важных реформ . Одной из таких реформ стало принятие документа, предполагающего устранение двухпалатной системы. Но в итоге идея потерпела фиаско, поскольку ее не поддержали итальянцы на референдуме. В результате закон пришлось корректировать и снова выдвигать на новые выборы.По мнению экспертов, Италию ждет такой же сценарий, что и в 2013-ом, поскольку у всех политических партий недостаточно рейтинга, чтобы самостоятельно сформулировать правительство.