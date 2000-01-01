29.12 15:03 MIGnews.com

Комиссии по "корзине лекарств" представили рекомендации

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Премьер-министр и министр здравоохранения Биньямин Нетаниягу представил рекомендации комиссии по "корзине лекарств" на 2018 год.Глава правительства заявил:"В Израиле одна из самых лучших и передовых в мире систем здравоохранения. Мы вкладываем около 7,5% капитала ВНП и получаем один из самых высоких в мире показателей продолжительности жизни и один из самых низких в мире показателей заболеваемости.Это не означает, что у нас нет проблем старения населения и не надо готовиться к будущему. Поэтому мы ежегодно обновляем "корзину лекарств".У нас есть обязательства перед гражданами Израиля в области здравоохранения, и поэтому мы увеличиваем "корзину лекарств" на 500 миллионов шекелей.В этом году мы добавляем новые лекарства для спасения жизни онкологических и других больных.В первую очередь я хотел бы сообщить, что комиссия предложила решение для лечения детей, страдающих SMA, мы занимаемся больными диабетом и мы продолжим ту серьёзную реформу, которую начал Лицман. Он замечательный министр здравоохранения, и я надеюсь, что он скоро вернётся в Минздрав.В рамках "корзины" бесплатная стоматологическая помощь будет оказываться детям до 16 лет. Очень важная новость, по моему мнению. Это сэкономит в будущем много денег в системе здравоохранения государства.Наше правительство предпринимает очень важные шаги для здоровья израильских граждан, и, конечно же, для безопасности государства Израиль.Скоро мы примем бюджет на 2018 год, чтобы это правительство продолжило работу до конца каденции - до ноября 2019 года".