29.12 15:22 MIGnews.com

СМИ: американцы вывезли лидером ИГ из провинции Дей-эз-Зор

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Американские вертолеты вывезли лидеров "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) из провинции Дей-эз-Зор в провинцию Хасеке, сообщает агентство SANA.По данным издания, эвакуация террористов произошла в ночь на 28 декабря. Сообщается, что несколько воздушных машин приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу города Хасеке, и забрали командиров ИГ, которые бежали к Сирийским демократическим силам, поддерживаемых США.Это не первый случай сотрудничества американского правительства с террористической группировкой. В ноябре несколько жителей Маядина в интервью корреспондентам РИА Новости рассказали, что незадолго до освободительной операции Сирийской армии по освобождению города, американцы экстренно вывезли всех иностранных командиров ИГ.Кроме того, некий дипломатический источник сообщил, что в августе Вашингтон помог перебраться на север Сирии свыше двадцати полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ, которые находились в провинции Дейр-эз-Зор. Однако коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, назвала данную информацию ложной.