29.12 16:13 MIGnews.com

Эрдоган и Папа Римский обсудили Иерусалим по телефону

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня, 29 декабря в ходе телефонных переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск обсудили проблему Иерусалима в связи решением президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля.Об этом в пятницу, 29 декабря проинформировали мировые СМИ со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера в пятницу.Стороны подчеркнули важность защиты существующего статуса Иерусалима, так как этот город – священная для трех мировых религии и играет ключевую роль для стабильности региона.Кроме того, собеседники договорились провести личную встречу в ближайшее время.Напомним, 6 декабря глава Белого дома объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.Однако, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.В ответ Вашингтон заявил, что не отменит свое решение о статусе города, несмотря на принятый ООН документ.