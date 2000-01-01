30.12 06:27 MIGnews.com

ПА: решение Трампа укрепит палестинское единство

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Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля будет способствовать восстановлению палестинского национального единства.Об этом в пятницу, 29 декабря заявил советник председателя ПА по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат."Это решение заставит палестинцев осознать необходимость объединения, - сказал он. - Мы будем делать все возможное, чтобы раскол был преодолен".Напомним, 2 октября в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу реки Иордан движением ФАТХ и контролирующим Газу движением ХАМАС.Согласно условиям документа, действующее правительство национального согласия должно было взять на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря, однако реальная власть в Газе пока сохраняется за исламистским движением ХАМАС.Напомним, 6 декабря глава Белого дома объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.