Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ПА: решение Трампа укрепит палестинское единство | Фото:30.12 06:27   MIGnews.com

ПА: решение Трампа укрепит палестинское единство

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля будет способствовать восстановлению палестинского национального единства.

Об этом в пятницу, 29 декабря заявил советник председателя ПА по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Это решение заставит палестинцев осознать необходимость объединения, - сказал он. - Мы будем делать все возможное, чтобы раскол был преодолен".

Напомним, 2 октября в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу реки Иордан движением ФАТХ и контролирующим Газу движением ХАМАС.

Согласно условиям документа, действующее правительство национального согласия должно было взять на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря, однако реальная власть в Газе пока сохраняется за исламистским движением ХАМАС.

Напомним, 6 декабря глава Белого дома объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Посольство Панамы не переезжает в Иерусалим
07:46
Гватемала просит уважать ее решение по посольству
07:13
Протесты в Иране: задержаны 52 человека
05:29
Британия пригрозила санкциями Facebook и Twitter
04:34
У Apple отобрали права на имя ее основателя
03:28
Опечатку Трампа назвали словом года
02:07
1 января численность землян достигнет 7,444 млрд человек
00:12
Американский суд не признал слонов личностями
23:33
Директор тюрьмы скончался при попытке побега заключенных
22:27
Более 300 палестинцев пострадали при столкновениях в Газе
21:08
96-летнего бывшего сотрудника Освенцима отправили в тюрьму
20:07
Мэр назвал причину пожара в Нью-Йорке
19:37
В ходе столкновений в Газе пострадали 100 палестинцев
19:08
Южная Корея задержала китайский танкер с нефтью для КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus