ПА: решение Трампа укрепит палестинское единство

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля будет способствовать восстановлению палестинского национального единства.
Об этом в пятницу, 29 декабря заявил советник председателя ПА по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.
"Это решение заставит палестинцев осознать необходимость объединения, - сказал он. - Мы будем делать все возможное, чтобы раскол был преодолен".
Напомним, 2 октября в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу реки Иордан движением ФАТХ и контролирующим Газу движением ХАМАС.
Согласно условиям документа, действующее правительство национального согласия должно было взять на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря, однако реальная власть в Газе пока сохраняется за исламистским движением ХАМАС.
Напомним, 6 декабря глава Белого дома объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.