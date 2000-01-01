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Британия пригрозила санкциями Facebook и Twitter 30.12 05:29   MIGnews.com

Британия пригрозила санкциями Facebook и Twitter

Британский парламент потребовал от Facebook и Twitter предоставить информацию о вмешательстве России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщила газета Guardian.

Социальным сетям дали три недели на предоставление информации в парламент королевства, расследующий российское вмешательство во внутренние дела страны. По словам председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, если Facebook и Twitter не успеют за это время предоставить всю информацию, они будут подвергнуты санкциям.

Также он прокомментировал реакцию соцсетей на запрос о получении данных, которые ранее они уже предоставляли, но были неудовлетворяющими для парламента. По его мнению их реакция является "неадекватной".

"Необходимо получить возможность для тщательного изучения процедур, которыми пользуются такие компании, как Facebook, чтобы помочь им определять источники дезинформации, в частности, тогда, когда она политически мотивирована и исходит от другой страны", - заявил Коллинз.
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