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flickr 29.12 09:29   MIGnews.com

60 подростков отказались служить в ЦАХАЛе из-за палестинцев

Группа молодых израильтян, состоящая из 63 человек отказалась служить а ЦАХАЛе из-за "расистской политики" властей. Молодые люди направили соответствующее письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, министру обороны Авигдору Либерману, министру просвещения Нафтали Беннету и начальнику генштаба генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту.

Израильтяне заявили, что отказываются служить в армии из-за "притеснения палестинцев".

"ЦАХАЛ проводит расистскую политику, которая нарушает права человека и применяет разные законы к израильтянам и палестинцам", - говорится в открытом письме, опубликованном изданием "Едиот Ахронот".

"Поэтому мы приняли решение не принимать участие в оккупации и притеснении палестинцев, в том, что разделяет людей на два враждующих лагеря. Пока мы живем в условиях оккупации, отказывая в соблюдении прав человека и национальных правах, мы не достигнем мира", - добавили молодые израильтяне.

Также в своем письме подростки обвинили правительство в подстрекательстве израильтян против палестинцев и арабских граждан страны. Комментарии были сделаны с отсылкой на заявление Либермана относительно отмены гражданства Израиля арабских жителей. Об этом глава оборонного ведомства заявил после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Кроме того, молодые люди осудили блокаду Газы, еврейские поселения за "зеленой чертой" и отсутствие прогресса в мирном процессе.
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