29.12 09:59 MIGnews.com

Трамп призвал Китай прекратить поставлять нефть в КНДР

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Трамп пригрозил Китаю ужесточением в подходах к торговли, если Пекин не прекратит поставлять нефть Северной Корее. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.Комментируя информацию о перекачке нефти с китайских танкеров в северокорейские судна, лидер США сказал: : "Если они (китайцы ) не будут помогать нам с Северной Кореей, я сделаю то, что, как я всегда говорил, хочу сделать".Трамп неоднократно выражал желание уменьшить экспорт товара из Китая в Соединенные Штаты."Нефть продолжает поступать Серной Корее, это не то, чего я добиваюсь!", - отметил он.Накануне глава Белого дома уже высказывал свое мнение по поводу информации о поставках Китая нефтепродуктов в КНДР. Соответствующее заявление он сделал традиционно у себя в Twitter."Пойманы на горячем: очень разочаровывает то, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", - написал президент.