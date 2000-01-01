Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







29.12 09:59   MIGnews.com

Трамп призвал Китай прекратить поставлять нефть в КНДР

Трамп пригрозил Китаю ужесточением в подходах к торговли, если Пекин не прекратит поставлять нефть Северной Корее. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.

Комментируя информацию о перекачке нефти с китайских танкеров в северокорейские судна, лидер США сказал: : "Если они (китайцы ) не будут помогать нам с Северной Кореей, я сделаю то, что, как я всегда говорил, хочу сделать".

Трамп неоднократно выражал желание уменьшить экспорт товара из Китая в Соединенные Штаты.

"Нефть продолжает поступать Серной Корее, это не то, чего я добиваюсь!", - отметил он.

Накануне глава Белого дома уже высказывал свое мнение по поводу информации о поставках Китая нефтепродуктов в КНДР. Соответствующее заявление он сделал традиционно у себя в Twitter.

"Пойманы на горячем: очень разочаровывает то, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", - написал президент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:37
Стрельба в Каире, 10 погибших
14:29
Президент Италии распустил парламент республики
13:31
Видео удара ЦАХАЛа по Газе
13:28
Выпущенная ракета из Газы попала в дом семьи Орона Шауля
13:06
ЦАХАЛ нанес удар по позициям ХАМАСа в Газе
12:33
В Ираке отряды ИГ перешли в контрнаступление
12:25
Израиль осудил Индию за голосование в ООН
11:56
Маккаби неожиданно проигрывает
11:42
Йемен: около 150 человек погибли из-за бомбардировок Саудов
10:59
Суд продлил арест Ахад Тамими
10:36
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов
09:29
60 подростков отказались служить в ЦАХАЛе из-за палестинцев
08:53
Руководство Apple извинилось за замедление старых IPhone
06:33
Нетаниягу поблагодарил своего бывшего пресс-секретаря
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus