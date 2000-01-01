30.01 10:24 MIGnews.com

Мани Нафтали предлагает Саре бить Нетаниягу сковородой

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Бывший домработник резиденции премьер-миинистра Биньямина Нетаниягу, а ныне - “лидер социальных протестов” Мани Нафтали прокомментировал публикацию записей разговора Сары Нетаниягу.Мани сообщил: “Поверьте мне, вы не захотите стоять ней рядом, когда она сердится. Я - сильный человек. Я воевал в Ливане. Я рад, что мне удалось добиться изменений в резиденции. Зарплата работникам повышена, а условия их труда - улучшены”.Далее Нафтали сказал: “Сара Нетаниягу уже понимает - ее имидж не изменить. Ее представительница может говорить все что угодно, как она беспокоится и заботиться об инвалидах. Да пусть ударит главу правительства сковородкой по голове - и так каждое утро, и пусть спрашивает, что он сделал ради инвалидов. Она получает 3000 шекелей за работу, которую она едва ли делает. Я был с ней в разных ситуациях, и пусть каждый, кто страдал как я - выйдет и скажет всю правду”