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Премьером Румынии впервые может стать женщина | Фото:30.01 22:28   MIGnews.com

Премьером Румынии впервые может стать женщина

Премьер-министром Румынии впервые в истории страны стала женщина - Виорика Денчиле.

Об этом во вторник, 30 января сообщает Romania.tv.

За программу правительства Денчиле проголосовали 282 депутата, против – 136 парламентариев, один воздержался, отмечает издание.

"Хочу вас заверить, что правительство открыто к диалогу с президентом, а также со всеми политическими силами страны. Однако, диалог этот должен проходить в цивилизованном русле", - заявила новый глава румынского правительства.

Отметим, что 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.

Как известно, это первое в истории Румынии правительство, которое возглавит женщина.
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