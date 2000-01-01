30.01 22:28 MIGnews.com

Премьером Румынии впервые может стать женщина

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Премьер-министром Румынии впервые в истории страны стала женщина - Виорика Денчиле.Об этом во вторник, 30 января сообщает Romania.tv.За программу правительства Денчиле проголосовали 282 депутата, против – 136 парламентариев, один воздержался, отмечает издание."Хочу вас заверить, что правительство открыто к диалогу с президентом, а также со всеми политическими силами страны. Однако, диалог этот должен проходить в цивилизованном русле", - заявила новый глава румынского правительства.Отметим, что 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.Как известно, это первое в истории Румынии правительство, которое возглавит женщина.