30.01 12:04 MIGnews.com

"Совместная служба мужчин и женщин - безумие ЦАХАЛа"

"דיר באלק אם מישהי פה מתגייסת! זה יהרוס לכן את המשפחה, תתקשו להיכנס להריון": כך מנסים רבנים בכירים בציונות הדתית לשכנע צעירות לא להתגייס לצה"ל. לכתבה המלאה: https://t.co/u5pOcgEKe4 | @michalpeylan pic.twitter.com/wGFyqRbi8L — החדשות (@NewsChannelIL) January 29, 2018

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Глава курса подготовки религиозной молодежи к службе в ЦАХАЛе раввин Цви Костинер выступил с резкой критикой идеи совместной службы мужчин и женщин в ЦАХАЛе.Раввин выступил на семинаре для девушек “Женственность - это главное” в Иерусалиме.Раввин зашел так далеко, что призвал религиозных девушек не призываться в армию, поскольку сегодня цель ЦАХАЛа - “разрушение семей”.Раввин утверждает, что совместная служба ведет вынуждает девушек покидать армию - из-за домогательств, эмоциональных проблем и травм.Раввин Костенер сказал: “Все это смешение - непристойно. Сегодня вся армия - одно гигантское смешение. Это новое безумие - идти в армию, быть мужчиной, быть идеалисткой. Сегодня это - аномалия, если девушки призываются. Они пришли и они победили - они идут против Торы, они идут против раввинов, они за то, чтобы гендерные роли поменялись. Идите и говорите повсюду - девушки не призываются!”Раввин предупредил девушек: “Все что хотят сегодня - это разрушить семью. Из-за этого - все это безумие в ЦАХАЛе, чем больше мы вербуем девушек, религиозных девушек, тем больше мы разрушаем все вокруг, тем больше мы разрушаем семью. Я требую не призывать девушек в ЦАХАЛ. Говорите с ними - и вы увидите что все они боятся”.