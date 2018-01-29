"Совместная служба мужчин и женщин - безумие ЦАХАЛа"

Раввин Костенер сказал: “Все это смешение - непристойно. Сегодня вся армия - одно гигантское смешение. Это новое безумие - идти в армию, быть мужчиной, быть идеалисткой. Сегодня это - аномалия, если девушки призываются. Они пришли и они победили - они идут против Торы, они идут против раввинов, они за то, чтобы гендерные роли поменялись. Идите и говорите повсюду - девушки не призываются!”
Раввин предупредил девушек: “Все что хотят сегодня - это разрушить семью. Из-за этого - все это безумие в ЦАХАЛе, чем больше мы вербуем девушек, религиозных девушек, тем больше мы разрушаем все вокруг, тем больше мы разрушаем семью. Я требую не призывать девушек в ЦАХАЛ. Говорите с ними - и вы увидите что все они боятся”.