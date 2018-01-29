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`Совместная служба мужчин и женщин - безумие ЦАХАЛа` 30.01 12:04   MIGnews.com

"Совместная служба мужчин и женщин - безумие ЦАХАЛа"

Глава курса подготовки религиозной молодежи к службе в ЦАХАЛе раввин Цви Костинер выступил с резкой критикой идеи совместной службы мужчин и женщин в ЦАХАЛе.

Раввин выступил на семинаре для девушек “Женственность - это главное” в Иерусалиме.

Раввин зашел так далеко, что призвал религиозных девушек не призываться в армию, поскольку сегодня цель ЦАХАЛа - “разрушение семей”.

Раввин утверждает, что совместная служба ведет вынуждает девушек покидать армию - из-за домогательств, эмоциональных проблем и травм.




Раввин Костенер сказал: “Все это смешение - непристойно. Сегодня вся армия - одно гигантское смешение. Это новое безумие - идти в армию, быть мужчиной, быть идеалисткой. Сегодня это - аномалия, если девушки призываются. Они пришли и они победили - они идут против Торы, они идут против раввинов, они за то, чтобы гендерные роли поменялись. Идите и говорите повсюду - девушки не призываются!”

Раввин предупредил девушек: “Все что хотят сегодня - это разрушить семью. Из-за этого - все это безумие в ЦАХАЛе, чем больше мы вербуем девушек, религиозных девушек, тем больше мы разрушаем все вокруг, тем больше мы разрушаем семью. Я требую не призывать девушек в ЦАХАЛ. Говорите с ними - и вы увидите что все они боятся”.
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