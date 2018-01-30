30.01 12:24 MIGnews.com

Какие грибы ест Орен Хазан

אז מה באמת קרה שם? על רקע הפרסום בחדשות 2 לפיו הפלסטינים סירבו להשתתף במפגש דיפלומטי בו היה אמור לקחת חלק גם @oren_haz (מפגש שהתקיים בסופו של דבר ללא נוכחותו) - חבר הכנסת @HilikBar משתף את המליאה ב"מה באמת קרה" - לקטע המלא: https://t.co/AP4oRcLk1j @l_daphna pic.twitter.com/QVHIS4tLsz — החדשות (@NewsChannelIL) January 30, 2018

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Член Кнессета Хилик Бар (Сионистский Лагерь) во время дебатов минувшей ночью атаковал члена Кнессета Орена Хазана (Ликуд) - после того, как последний заявил второму каналу израильского ТВ, что ПА объявила ему бойкот.Хилик Бар сказал: “Я счастлив, член Кнессета Орен ибн Яхья Абу Хазан, что все твои дружки по коалиции, и весь народ Израиля, после публикации второго канала о том, как Абу Мазен бойкотирует великого Орена Хазана узнали правду о том, что произошло. Орен открыл свой большой рот - и было принято решение отменить его участие в делегации, и вы при случае, можете поинтересоваться, какие грибы он кушает с тем, чтобы выдумать свою ложь и свои галлюцинации”Хазан начал кричать со своего места: “Ты лжец, ты сидишь вместе с палестинцами и критикуешь здесь!”Бар утверждает, что Хазан “умолял” его, чтобы его снова включили в делегацию: “За всю свою жизнь я не слышал подобной мольбы. Орен Хазан повалился на колени и просил: объясни британцам и палестинцам, что я не провоцирую”.Несмотря на войну слов, контакты между израильским и палестинским руководством продолжаются. В рамках этих контактов британская организация Tomorrow организовала недавно встречу израильских депутатов с палестинскими сановниками. Первоначально британцы включили в список Орена Хазана - потому что он самый упоминаемый в палестинской прессе парламентарий. Позднее, однако, Хазан был из списка исключен - по настоянию бюро Абу Мазена, который угрожал вовсе отменить встречу, если на нее приедет Хазан.