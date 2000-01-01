30.01 12:42 MIGnews.com

В Иордании вновь откроется посольство Израиля

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В ближайшие дни посольство Израиля в Аммане (Иордания) вновь будет открыто. Многие сотрудники уже вернулись на свои рабочие места, передаёт The Jerusalem Post.Посольство закрыли ещё в июле после того израильский охранник Зив Моайль застрелил двух иорданцев – Мохаммеда Джавальдеха и Башара Хамарне.Израиль признал свою вину и попросил прощения за данный инцидент, а также дал обещание выплатить компенсацию семьям жертв. Такое заявление было обнародовано 18 января, со ссылкой на представителя правительства Иордании."Израиль придаёт большое значение своим стратегическим отношениям с Иорданией, и обе стороны готовы действовать для того, чтобы развивать сотрудничество и укреплять двусторонние отношения", - гласит заявление премьер-министра от 18 января.Израиль также пообещал прибегнуть к "юридическим мерам" по данному делу, однако о каких именно мерах идёт речь представитель Иордании Мохаммед Момани не указал.