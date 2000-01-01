Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







30.01 12:42   MIGnews.com

В Иордании вновь откроется посольство Израиля

В ближайшие дни посольство Израиля в Аммане (Иордания) вновь будет открыто. Многие сотрудники уже вернулись на свои рабочие места, передаёт The Jerusalem Post.

Посольство закрыли ещё в июле после того израильский охранник Зив Моайль застрелил двух иорданцев – Мохаммеда Джавальдеха и Башара Хамарне.

Израиль признал свою вину и попросил прощения за данный инцидент, а также дал обещание выплатить компенсацию семьям жертв. Такое заявление было обнародовано 18 января, со ссылкой на представителя правительства Иордании.

"Израиль придаёт большое значение своим стратегическим отношениям с Иорданией, и обе стороны готовы действовать для того, чтобы развивать сотрудничество и укреплять двусторонние отношения", - гласит заявление премьер-министра от 18 января.

Израиль также пообещал прибегнуть к "юридическим мерам" по данному делу, однако о каких именно мерах идёт речь представитель Иордании Мохаммед Момани не указал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:43
Орен Хазан получил максимальное наказание
13:11
Представитель Трампа: Газа заслуживает лучшего!
13:08
Почему Нетаниягу защищают только мизрахим
12:24
Какие грибы ест Орен Хазан  
11:35
7-летнего мальчика заковали в наручники. ВИДЕО  
11:28
Свадьба в Негеве: люди в масках палят в небо посреди дороги  
10:53
ЦАХАЛ приобрел тысячи легких ракет для пехоты  
10:24
Мани Нафтали предлагает Саре бить Нетаниягу сковородой
10:07
В Израиле достигнут компромисс по пособиям для инвалидов
09:46
Израиль: Диалог с Россией играет решающую роль
09:38
Раненый лидер ХАМАСа скончался в Газе
09:10
Жуткое ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших
09:04
Сирийская армия атаковала турецкую колонну
08:51
Либерман: война в Ливане - последнее, что нужно Израилю
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus